Djuric e il battibecco con Ranieri: “Avrebbe fatto meglio a non parlare e io gliel’ho detto in faccia”

Il 12 settembre scorso, il difensore di proprietà della Fiorentina, Luca Ranieri lasciò il ritiro della Salernitana per tornare a Firenze e, successivamente, essere girato alla Spal. Una decisione presa dal ragazzo perché, questa la realtà che era emersa, gli erano arrivate pressioni e minacce da parte di alcuni tifosi granata.

Venerdì sera, Spal e Salernitana si sono affrontate ed è nato un battibecco tra Milan Djuric e lo stesso Ranieri. “Cosa gli ho detto? Che non si era comportato bene rinunciando a venire a Salerno la scorsa estate – questo è quello che ha raccontato Djuric al Corriere dello Sport – Due o tre messaggi di qualche pseudo tifoso non possono farti cambiare idea. In quel frangente della gara stava un po’ esagerando con delle proteste e allora gli ho ricordato, a nome di tutti i miei compagni, che avrebbe fatto meglio a non parlare. Se bisogna mettere la faccia per la Salernitana, io la metto”.