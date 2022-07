Dodò saluta lo Shakhtar: “Porterò per sempre nel cuore questi colori e l’Ucraina, ho solo bei ricordi”

Arriva il saluto sui social di Dodò allo Shakhtar Donetsk. Il terzino brasiliano, infatti, nelle prossime ore sarà a Firenze per svolgere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il suo nuovo contratto che lo legherà alla società viola fino al 2027. Questo quanto si legge nel messaggio su Instagram:

“Sono grato per i quattro anni vissuti allo Shakhtar e in Ucraina. Felice per tutta la storia costruita, l’affetto ricevuto e il rispetto. Sarò eternamente grato per i momenti speciali. Porterò il club e il paese per sempre nella mia vita. Sono cresciuto come atleta e come essere umano. A tutti coloro che hanno partecipato alla mia carriera, atleti, comitato tecnico e dipendenti, va il mio ringraziamento. Ho solo bei ricordi. Ti terrò per sempre nel mio cuore. Vai, Shakhtar! Forza Ucraina!”