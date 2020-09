Domani potrebbe arrivare il via libera per Benassi al Verona. E intanto Borja Valero aspetta la chiamata di Pradè

Come abbiamo scritto nel nostro punto sul mercato, il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina si potrebbe fare solo in caso di uscite. Tra cui inevitabilmente c’è anche quella di Benassi, sul quale emergono novità proprio in questi minuti. Secondo Gianluca di Marzio, sarebbe dovuto arrivare l’ok per il suo passaggio al Verona già questa sera. Discorso rimandato comunque a domani, quando la trattativa dovrebbe sbloccarsi. In questo modo si libererebbe uno slot per Borja Valero, che sta aspettando la chiamata di Pradè.

0 0 vote Article Rating