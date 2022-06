Dopo 5 anni Ilicic è pronto a lasciare l’Atalanta: tre club di Serie A su di lui

Che l’avventura di Josip Ilic all’Atalanta fosse agli sgoccioli non era un segreto: dopo cinque lunghe stagioni in nerazzurro lo sloveno non rinnoverà il suo contratto e dal prossimo prima luglio sarà libero di accasarsi in una nuova squadra. Nonostante le ultime due deludenti stagioni, il classe ’88 continua a riscuotere l’interesse di molti club di Serie A.

A parlare del futuro dell’ex Fiorentina è stato Tuttosport, che quest’oggi ha cercato di fare chiarezza sul numero 72. Oltre al forte interesse delle due neopromosse Monza e Cremonese, che già nei giorni scorsi avevano richiesto informazioni al suo entourage, quest’oggi è stato registrato l’interesse dell’ennesimo club di Serie A: sull’atalantino ci sarebbe anche l’Hellas Verona che nelle ultime ore avrebbe fatto dei sondaggi per lui.