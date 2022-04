Dopo il pasticcio, anche il Milan conferma l’ovvio: “I biglietti per il settore ospiti saranno riservati solo… ai tifosi viola”

Un bel pasticcio, risolto appena in tempo anche se non senza disagi per chi quei tagliandi li aveva acquistati in buona fede (viola e rossonera), ma alla fine anche il Milan ha ufficializzato quello che sarebbe dovuto essere ovvio fin dall’inizio: la destinazione dei biglietti del settore ospiti ai tifosi della Fiorentina.

“Ricordiamo che i biglietti di Terzo Anello Verde per la partita di domani con la Fiorentina saranno disponibili in vendita per i tifosi della Squadra Ospite attraverso il circuito Vivaticket online (fino alle 19.00 di oggi, sabato 30 aprile): l’acquisto sarà riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione di ACF Fiorentina emessa entro e non oltre il giorno 28/04/2022″.