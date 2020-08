Dopo la Juventus oggi è toccato al City: il Lione vince e approda in semifinale

Pochi minuti fa si è concluso l’ultimo quarto di finale della Final Eight di Champions League. Allo stadio Jose Alvalade di Lisbona questa sera si affrontavano il Manchester City di Pep Guardiola e il Lione, approdato alla fase finale dopo aver eliminato la Juventus. Contro ogni aspettativa sono i francesi a passare il turno: al 90esimo il risultato finale è 1-3 per il Lione.

Ospiti che si portano in vantaggio già nella prima frazione di gioco: è Cornet al 24′ a sfruttare uno svarione difensivo dei Citizens e a battere senza apprensioni Ederson. Nella ripresa gli uomini di Guardiola prendono il sopravvento sui transalpini e, dopo svariate occasioni gol, trovano il pareggio al 69′: Sterling pesca in area con un bel passaggio Kevin De Bruyne che segna con un gran rasoterra dal limite. Nel momento migliore degli inglesi arriva il secondo vantaggio del Lione: al 79′ Dembele, con un tiro dalla media distanza, trova impreparato Ederson e mette la palla in rete. Pochi minuti piu tardi il city va davvero vicino al pareggio ma sciupa tutto: Sterling riceve in area un bel passaggio ma, a pochi metri dalla porta, calcia il pallone di poco fuori sulla destra del portiere. Nei minuti finali, durante l’arrembaggio del Manchester City, ci pensa Dembele a chiudere la partita: il francese sfrutta nuovamente un erroraccio di Ederson e mette la parola fine all’avventura dei citizens.

Adesso al Lione, dopo le imprese con Juventus e City, servirà un altro miracolo per approdare in finale: in semifinale infatti i francesi affronteranno il Bayern Monaco.