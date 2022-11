Dopo l’exploit con l’Italia, per la Fiorentina può tornare di moda Grifo

Nell’ultima amichevole contro l’Albania, due gol e un assist. Vincenzo Grifo, attualmente, veste la maglia del Friburgo e ha passato gli ultimi anni di carriera in Germania. Numeri e prestazioni che, però, hanno richiamato l’attenzione di alcune italiane. Soprattutto i due club che si erano interessati a lui già in passato: Lazio, che lo voleva a 18 anni e Fiorentina, che lo aveva cercato nel 2019.

Ora di anni Grifo ne ha 29 e non ha nessuna fretta di decidere. L’obiettivo è il prossimo Europeo in la maglia azzurra. Serve dimostrare che la risorsa per l’Italia gioca all’estero e chissà, che in futuro, la sua carriera possa ripassare anche dal Bel Paese. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.