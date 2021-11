Dopo l’ottimo avvio in Liga, due partite da dimenticare per Pezzella e il suo Betis. E domenica c’è il derby contro il Siviglia…

Appena una settimana fa vi avevamo raccontato del buon avvio di stagione di Pezzella e del suo Betis. Per l’ex capitano della Fiorentina è arrivato anche il gol nella sfida contro il Valencia (LEGGI QUI), ma l’ultima settimana per lui e gli andalusi è da dimenticare. Domenica scorsa infatti il Betis è uscito sconfitto per 3 a 0 dall’Atletico Madrid. Colchoneros che hanno così scavalcato i biancoverdi in classifica, con l’ex viola, in campo per tutti i 90 minuti, protagonista di uno sfortunato autogol. Pezzella infatti ha infilato il pallone nella propria porta dopo un goffo colpo di testa (la rete che è valsa il momentaneo 2 a 0).

In Europa League gli andalusi non sono riusciti a ritrovare la via della vittoria, anzi. Ieri sera il Bayern Leverkusen si è infatti imposto per 4 a 0, con Pezzella stavolta spettatore della gara, visto che non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Sconfitta pesante per gli spagnoli, che tuttavia mantengono il secondo posto nel girone europeo, alle spalle proprio dei tedeschi. Due partite da dimenticare per Pezzella e compagni, chiamati al riscatto domenica sera nel sentitissimo derby contro il Siviglia.