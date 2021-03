Doppia cifra e contratto: la scommessa di Vlahovic e i piani della Fiorentina

I nove gol segnati da Dusan Vlahovic in campionato lo rendono il miglior marcatore stagionale della Fiorentina. Il serbo è a secco da tre partite e la rete che lo porterebbe in doppia cifra tarda ad arrivare: la prossima occasione è il Benevento, probabilmente l’occasione migliorare per toccare i dieci gol.

Oltre al campo, c’è anche il tema del contratto in scadenza nel 2023. Quando il presidente Commisso tornerà a Firenze, ci potrebbe essere un incontro con Vlahovic per provare ad accelerare sulla trattativa che porta al prolungamento. Il classe 2000 si sente un figlio della Fiorentina, mentre la società lo ritiene una pedina importantissima per il rilancio futuro. Rinnovare Vlahovic vorrebbe dire escluderlo da ogni sirena di mercato, oltre ad avere in casa l’attaccante del presente ma soprattutto del futuro.