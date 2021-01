Dragowski potrebbe ritrovare Paulo Sousa, che è pronto ad approdare sulla panchina della… Polonia!

Potrebbe essere la panchina della Nazionale polacca la prossima tappa della carriera dell’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa. Dopo l’avventura in Francia con il Bordeaux, il tecnico portoghese potrebbe rimpiazzare Jerzy Brzęczek, ex allenatore della Polonia esonerato poche ore fa. Il portiere polacco della Fiorentina Dragowski potrebbe dunque ritrovare Sousa (che lo accolse a Firenze) in Nazionale. A riportarlo è Sky Sport.

