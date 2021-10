Dragowski, ritorno con la Juve? Ultime chance per Terracciano

Il portiere titolare della Fiorentina, il Polacco Bartolmiej Dragowski, si è infortunato nella gara contro il Napoli dello scorso 6 ottobre alla coscia. Uno stop che si prevedeva molto lungo, di almeno un mese, con la speranza che potesse tornare dopo la sosta, contro il Milan. Ma adesso si crede che possa rientrare già per la gara contro la Juventus del 6 novembre, a un mese esatto dall’ infortunio; una gara cruciale per motivi di rivalità nonché di vicinanza delle due squadre in classifica.

Con l’augurio di un rientro anticipato e una pronta guarigione, nel frattempo va detto che Terracciano per ora ha sopperito sufficientemente bene all’assenza del polacco (anche se nell’ultima gara non è stato praticamente mai chiamato in causa): adesso ha la chance per dimostrare quanto vale il n.1, che usualmente era impiegato da Italiano quasi esclusivamente per i turni di Coppa Italia.