Dubbi in attacco, riprende vita un classico ballottaggio dopo mesi… ma adesso sta di nuovo a Jovic. Oggi il serbo, ma a Praga?

Fiorentina-Roma non è certamente una gara di cartello, che richiama l’attenzione del grande pubblico. Viola e giallorossi hanno la testa alle rispettive finali europee, non a un campionato dal quale non hanno più molto da chiedere. In vista di Praga la squadra di Italiano, uscita sconfitta mercoledì in Coppa Italia, deve fare i conti con un ballottaggio da tempo sopito, ma adesso più che mai vivo.

Luka Jovic è rientrato prepotentemente in concorrenza con Arthur Cabral, come analizza il Corriere dello Sport-Stadio. Giocano due fattori, che valorizzano il merito del serbo e anche il demerito del brasiliano, il cui rendimento è fortemente calato nelle ultime uscite. Adesso il numero 7 viola sa di avere una grande occasione, dopo la cocente delusione dell’Olimpico. Oggi, contro la Roma, sta a lui.

Italiano rigenera Jovic con nuova fiducia, un fattore non da poco in questo finale di stagione. E dunque adesso è complicatissimo prevedere chi se la giocherà a Praga dal primo minuto. Al serbo, la possibilità di spazzare via qualche dubbio e di prendersi l’attacco anche nell’atto finale della Conference League. Sta di nuovo a lui.