Due ex Fiorentina finiscono nella Top 11 della Ligue 1. FOTO

C’è posto anche per due ex giocatori della Fiorentina nella Top 11 della 34esima giornata di Ligue 1 stilata da L’Equipè. Si tratta di Pol Lirola e Alban Lafont, tra i protagonisti delle vittorie delle rispettive squadre. L’Olympique Marsiglia ha battuto 3-1 lo Stade Reims (un assist per lo spagnolo), mentre il Nantes si è imposto per 2-1 contro lo Strasburgo e le parate dell’ex viola sono state decisive ai fini del risultato finale.

