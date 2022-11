Due giorni di riposo e poi gli esami per Gonzalez: nel mirino la stima per il rientro. Poi tutto in ballo con la Fiorentina

Il cronoprogramma di Nico Gonzalez è scattato ieri, con il rientro a Firenze e un paio di giorni di riposo ancora previsti, prima che l’argentino si sottoponga agli esami, sotto la visione dello staff medico viola. Queste le tappe per l’attaccante, secondo Il Tirreno: lo stop dovrebbe aggirarsi sulle tre settimane ma l’obiettivo ad oggi è stabilire con precisione il processo di recupero, senza tira e molla dal Sudamerica o match di cartello della sua Nazionale di mezzo. La Fiorentina tornerà in campo il 4 gennaio contro il Monza: difficile ad oggi dire se Gonzalez sarà a disposizione o meno, di certo però l’argentino ha bisogno di rimettersi in gioco e ritrovare minutaggio, dopo 4-5 mesi di quasi inattività.