Due importanti trattative congelate, massima attenzione ai colloqui con la Roma. Chiesa pedina determinante per il mercato della Fiorentina

I discorsi relativi a Torreira dell’Arsenal e Piatek dell’Hertha Berlino sono sempre in piedi per la Fiorentina, anche se per il momento, ed è normale che sia così, non si registrano grandi novità su questi fronti. Sempre in entrata, si legge su La Nazione, massima attenzione ai colloqui con la Roma. Piace moltissimo Spinazzola, ma una trattativa-lampo potrebbe riguardare il prestito di Fazio. Prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbe utile per completare il reparto arretrato.

Altro argomento importante da affrontare per i dirigenti viola è il futuro di Chiesa. Il confronto con Commisso sarà risolutivo. Il Milan spinge, la Juventus ha rialzato la testa. Il futuro del calciatore, di certo, può diventare la chiave per il mercato degli attaccanti.