Due nomi importanti per la difesa viola

Il Corriere dello Sport-Stadio, si concentra sul mercato viola. In difesa la Fiorentina stanno valutando alcuni profili. In vantaggio su tutti pare esserci Wout Faes del Reims, che viene valutato circa dieci milioni, e anche per questo i dirigenti continuano a guardarsi intorno, senza escludere altre piste.

Rimane in piedi Kumbulla della Roma, anche se in questo caso servirebbe un nuovo ingresso in difesa per i giallorossi prima dell’eventuale via libera.