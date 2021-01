Due operazioni accantonate dalla Fiorentina…per arrivare a Malcuit

Prestito con diritto di riscatto. Con questa formula Kevin Malcuit arriverà alla Fiorentina. L’accelerazione su questo fronte è arrivata nelle ultime ore dopo aver preso in esame – e accantonato – altre soluzioni, come Sime Vrsalljko dell’Atletico Madrid e Kingsley Ehizibue del Colonia, sicuramente più difficoltose per motivi differenti. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport-Stadio.

