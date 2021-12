Due partite e più di 1300 km in un giorno: il viaggio infinito dei tifosi del Catanzaro verso la Curva Fiesole

Tra tifosi della Fiorentina e quelli del Catanzaro c’è un amicizia che dura da anni. Ieri sera alcuni supporters calabresi erano presenti in Curva Fiesole per assistere alla partita di Coppa Italia contro il Benevento, come dimostra uno degli striscioni catanzaresi che campeggiava proprio al centro della curva viola.

Il Catanzaro era impegnato alle 15.30 sul campo del Padova per la semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C, terminata con il punteggio di 1-1. Al termine della partita i tifosi gialloblù si sono diretti verso Firenze per presenziare alla partita del Franchi. Più di 1300km (Catanzaro-Padova-Firenze), due partite, un solo giorno. Il viaggio infinito verso la Curva Fiesole. Di seguito le foto dei tifosi catanzaresi ieri nei due impianti di Padova e Firenze: