Due rigori e la Fiorentina evapora. Secondo tempo da incubo, e adesso la corsa salvezza si complica

Visto il silenzio stampa indetto dalla Fiorentina dopo la sconfitta di ieri (LEGGI QUI), sui quotidiani di oggi l’analisi si concentra oltremodo su quanto accaduto in campo a Reggio Emilia.

Bastano due rigori in tre minuti per far evaporare le belle sensazioni del primo tempo. Questa l’analisi de La Nazione sulla gara della Fiorentina a Reggio Emilia. La banda di Iachini vanifica il primo tempo chiuso in vantaggio, grazie al gran gol di Bonaventura. I viola visti nei primi 45 minuti contro il Sassuolo sono una squadra intelligente, a lunghi tratti piacevole. Poco opportunista nel cercare il raddoppio, ma convincenti sul piano del gioco, prima che la ripresa si trasformasse in un incubo. Due volte trasforma dal dischetto Berardi, poi la chiude Lopez, sotto gli occhi di Rocco Commisso. La corsa alla salvezza rimane in salita, con la vittoria del Cagliari sul Parma a che avvicina la zona retrocessione, ora a soli 5 punti di distanza.