Duncan: “Essere un calciatore della Fiorentina mi riempie d’orgoglio e ora sogno di vincere. Qui c’è progetto ambizioso e Commisso sta facendo di tutto per far crescere il club”

Il centrocampista Alfred Duncan è stato uno dei tanti rinforzi arrivati alla Fiorentina durante l’ultimo calciomercato invernale. L’ex giocatore del Sassuolo ha progetti ambiziosi per il suo futuro e quello della squadra, confessati al Corriere dello Sport-Stadio: “Essere un giocatore della Fiorentina mi riempie d’orgoglio. Sogno di vincere e di poter calcare di nuovo un palcoscenico internazionale. So che qui c’è un progetto ambizioso, che il presidente ha fatto e sta facendo di tutto per far crescere il club. Questo è un ulteriore stimolo. Sono grato al patron, anche al DG Barone e al DS Pradè che hanno fatto di tutto per portarmi in viola. Tutti i calciatori sono legatissimi alla maglia e sono consapevoli della responsabilità che ciò comporta. Noi non giochiamo solo per la Fiorentina, ma per tutta Firenze”.