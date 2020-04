Duncan: “La Toscana è tutto per me. Prima tiravo tanto, poi un allenatore mi ha limitato”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan è intervenuto sul profilo instagram della società parlando dei videogames: “Gioco a Call of Duty, ho smesso coi giochi di calcio perchè poi si rosica troppo”

E sulle vacanze ha detto: “Viaggiare è sempre bello e fa bene alla salute. Ma ora penso solo tornare alla vita normale”

E sulla carriera: “Sono cresciuto in una delle società più forti d’Italia, come l’Inter, in Ghana non ho mai giocato. Giocavo in un collegio, facevo torneo nazionale e internazionale e lì mi ha visto un agente. Tramite mio zio siamo arrivati in Italia, all’Inter mi hanno fatto sentire a casa”.

Sull’idolo: “Thiago Motta, era incredibile. Uno dei pochi che gioca di prima. Un giocatore incredibile”.

E sul giocatore a cui ruberebbe qualcosa: “Sami Khedira ha grandi tempi di inserimento e un senso tecnico/tattico allucinante. A lui ruberei tanto. Mi piacerebbe imparare”

Un consiglio su come migliorare: “Lavorare giocando al muro ti allena. Alleni la mente e impari a controllare la palla. Penso che sia veramente importante”.

E sui goal: “Fino a qualche anno fa tirato tanto, un allenatore mi ha limitato un po’. Sempre lui però mi ha dato tante cose buone”.

E sulla Toscana: “La Fiorentina è la seconda squadra toscana nella quale gioco. Ho già una famiglia in Toscana, oltre alla mia. La Toscana è tutto per me”.

E su Firenze: “Sono una persone tranquilla e riservata. E’ una città grande che ama il calcio e anche io amo ciò che mi circonda. ”

Il compagno più divertente: “Sono tanti, lo spogliatoio è spettacolare”

E su Ribery: “E’ un campione, ancora non so come fare a stare nello spogliatoio come lui, però è un giocatore incredibile. Il suo rientro è importante per la squadra”

E in Nazionale: “E’ sempre bello quando vieni convocato”