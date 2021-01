Duncan non si allena; il centrocampista ormai ai saluti

E’ praticamente tutto fatto per il passaggio di Alfred Duncan dalla Fiorentina al Cagliari. Come abbiamo riportato nelle ore precedenti, il mediano si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato per circa 12 milioni. A conferma del prossimo trasferimento, l’assenza di Duncan dalla seduta odierna di allenamento della Fiorentina. Nelle prossime ore il centrocampista ormai ex viola potrebbe già essere atteso a Cagliari.

