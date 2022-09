Duro comunicato dell’UnoNoveDueSei: “Tifosi e ultras bersagli facili di un sistema mediatico iprocrita. Perché certi personaggi invece non vengono puniti?”

Con un comunicato ufficiale, l’UnoNoveDueSei ha preso posizione nei confronti dei provvedimenti adottati verso alcuni tifosi della Fiorentina dopo le partite con Napoli e Juventus: ” Gli ultimi giorni hanno visto dei tifosi viola venire puniti col divieto di accedere alle manifestazioni sportive, in maniera totalmente arbitraria. Il circo mediatico ha sentenziato la colpevolezza dei “soggetti pericolosi” e subito la solerte Polizia ha eseguito le condanne. D’altronde, esibire una maglietta di una squadra di calcio in uno stadio, per dirne una, è un’azione violenta e pericolosa. Farebbe ridere se non ci fosse in gioco la

libertà personale della persona diffidata. Non vogliamo entrare nel tema delle responsabilità soggettive, perchè non siamo dei giudici e non spetta a noi dire che cosa sia giusto o sbagliato”.

“Vogliamo però sottolineare la dinamica che ha portato a questa azione repressiva. Esiste ormai da anni un meccanismo mediatico per il quale il tifoso da stadio o l’UItras rappresenta il capro espiatorio per qualsiasi situazione. Ogniqualvolta accade un episodio di tensione, vera o presunta, all’interno di uno

stadio, i paladini della “giustizia” a reti unificate richiedono DASPO a vita o pene esemplari, salvo poi ritornare al loro ruolo di zerbini nei confronti di quei poteri economici e politici, evidentemente intoccabili per gli interessi in gioco. Un esempio concreto, ma ne potremmo fare a decine: l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio qualche anno fa si esibisce in un commento infelice nei confronti di un giocatore di colore, per i giornali e il resto dei media il tutto si risolve in una goliardata, una semplice gaffe. Perchè ovviamente non si può attaccare un personaggio pubblico di tale spessore; ma se invece c’è da mettere alla gogna un padre e un bambino, che all’interno di uno stadio vestono addirittura, delle maglie di una squadra di calcio, oppure due signori evidentemente irritati dalla provocazione di un allenatore che si scaglia contro i tifosi in tribuna, qual è il problema? Loro di santi in paradiso non ne hanno! La doppia morale è vergognosa!”.

“Dei tifosi della Fiorentina sono sotto attacco e noi non li lasciamo soli. Vogliamo perciò esprimere loro solidarietà e vicinanza, contro l’ipocrisia del sistema mediatico repressivo che li ha messi nel mirino. Giù le mani da Firenze e dai suoi tifosi!”.