E alla fine Torreira potrebbe arrivare davvero in Italia: un club di Serie A prepara due cessioni per sferrare il colpo decisivo

Potrebbe arrivare comunque in Italia Lucas Torreira, dopo che la Fiorentina non è riuscita a prenderlo nelle scorse sessioni di mercato. Come riporta gazzetta.it, la Lazio è tornata prepotentemente sul giocatore dopo aver sbloccato le cessioni di Correa ed Escalante, entrambi destinati a partire.

Con nuovi incassi e un parco centrocampisti sfoltito, Tare potrebbe finalmente affondare il colpo per regalare a Sarri una pedina molto importante. Torreira infatti andrebbe a rinforzare il centrocampo, reparto cardine del gioco dell’allenatore biancoceleste, permettendo al contempo a Leiva di rifiatare.