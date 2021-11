E’ arrivata la denuncia della Beccaglia. Scende in campo anche Commisso: l’iniziativa della Fiorentina

A distanza di due giorni dalle molestie subite all’uscita del settore ospiti dello stadio di Empoli, Greta Beccaglia ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo che le ha palpato il sedere in diretta tv (LEGGI QUI). In mattinata, come vi avevamo raccontato (LEGGI QUI), era arrivata la notizia dell’identificazione dell’autore del gesto.

Le novità non finiscono qua. Per manifestare ulteriormente la solidarietà della Fiorentina alla giornalista, Rocco Commisso ha deciso di invitarla in tribuna autorità per la partita di domani contro la Sampdoria.