E Bernardeschi potrebbe finire al Milan: i dettagli dello scambio con la Juventus

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato e finire al Milan. Le due società stanno ragionando sulla possibilità di portare in fondo uno scambio: l’ex Fiorentina in rossonero, Lucas Paquetà in bianconero. Un affare che permetterebbe alle due squadre di liberarsi di due calciatori fuori dal progetto tecnico: Bernardeschi a Torino non trova più spazio e vorrebbe rilanciarsi anche in chiave Europeo, con il 4-4-2 di Pioli che potrebbe fare al caso suo. Stesso discorso per Paquetà, che potrebbe dire la sua come cambio di Ramsey nel 4-3-1-2 di Sarri. Uno scambio logico dal punto di vista tecnico-tattico, ma che evidenzia tuttora delle problematiche di topo economico. Bernardeschi pesa ancora per 23,6 milioni di euro sul bilancio della Juve, ma ha soprattutto un ingaggio di 4 milioni netti più bonus. Paquetá ha uno stipendio decisamente più abbordabile, 1.7 milioni, e sino ad oggi il Milan ha respinto l’unica offerta, arrivata dal Paris Saint Germain, chiedendone non meno di 30. Sia il club bianconero che quello rossonero, come riportato da calciomercato.com, hanno necessità di fare plusvalenze in questa sessione di mercato, un motivo in più per sondare ogni ipotesi realizzabile per raggiungere lo scopo. Ecco che lo scambio Bernardeschi-Paquetà può diventare qualcosa di più di una semplice suggestione.