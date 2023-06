E Borja Valero sfila con la ’10’ del Divin Codino: “Indossarla è un’emozione unica” – FOTO

L’amore per Firenze, e per la Fiorentina, di Borja Valero è indiscutibile. Tanto da portarlo con sé anche negli studi di Dazn. L’ex capitano viola, infatti, si è fatto immortalare con indosso la maglietta portata direttamente da Roberto Baggio in persona.

Nell0 scatto che lo spagnolo ha pubblicato sul proprio account Instagram, lo si può vedere con la numero 10 del Divin Codino, indossata dallo stesso Baggio quando vestiva i colori viola. E Borja l’ha commentata così: “Indossare la maglia indossata dal grandissimo Roberto Baggio è una emozione unica 💜 #divincodino”. Di seguito vi proponiamo il bellissimo Borja con la 10 di Roby: