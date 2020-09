E’ Chiesa il sogno di Pioli e Maldini. E Ramadani agisce da sponda

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, sta lavorando per provare a battere la concorrenza dell’Inter e della Juventus per l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. E’ lui il grande obiettivo del mercato rossonero, secondo quello che riporta SportMediaset. Un’operazione però che si annuncia complicata, perché il presidente viola Commisso chiede una cifra importante per lasciarlo partire e non è un uomo con cui trattare facilmente al ribasso.

Ramadani, si legge ancora su SportMediaset.it, particolarmente vicino a Maldini e alla famiglia Chiesa, sta spingendo in direzione Milan, agendo da sponda nell’affare.