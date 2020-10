E’ De Paul il regalo che Commisso vorrebbe fare ai tifosi viola. E la formula per strapparlo all’Udinese potrebbe essere in stile Chiesa…

L’investimento importante delle ultime ore di mercato potrebbe essere Rodrigo De Paul. Per il Corriere Fiorentino, è l’argentino il grande colpo che Commisso vorrebbe regalare ai tifosi per dimenticare Chiesa. L’Udinese è però un osso duro e servono almeno 30-35 milioni. La formula? La stessa proposta dalla Juventus per il n° 25: un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. La bottega dei Pozzo è cara, ma se l’argentino chiedesse di esser lasciato libero le pretese dei friulani potrebbero abbassarsi leggermente.

