E dopo Cutrone ne arrivano altri due!

il calciomercato della Fiorentina non si ferma di certo con l’acquisto di Patrick Cutrone. La società sta lavorando per portare almeno altri due rinforzi alla causa. Saranno un centrocampista e un difensore.

Fino a questo momento sono stati trattati Kevin Bonifazi e Juan Jesus per il reparto arretrato ed Alfred Duncan per la linea mediana, ma in questi casi la dirigenza del club viola si è presa un po’ più tempo per valutare con calma la possibilità di arrivare ad alternative con un profilo superiore. Il tutto seguendo comunque il diktat di Rocco Commisso: giocatori utili alla squadra che non vengano solo per sei mesi.