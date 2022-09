“E’ il migliore come centrocampista difensivo”, “Senza un giocatore a sostenerlo è un disastro”, Amrabat spacca la critica e la tifoseria marocchina

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha diviso la critica e ha innescato un’accesa discussione tra i tifosi del Marocco dopo le due amichevoli giocate contro Cile e Paraguay.

Stando a quello che riportano i media locali, in sostanza c’è chi sostiene che sia il miglior giocatore su cui fare affidamento nella posizione di centrocampista difensivo per esperienza e capacità di bloccare gli attacchi degli avversari senza commettere molti errori, e c’è invece che lo accusa per la sua lentezza, soprattutto nella riproposizione dell’azione palla al piede.

In sostanza, senza un giocatore a sostenerlo è un disastro, questo asseriscono i suoi detrattori, perché il centrocampista viola non saprebbe muovere la palla e sotto pressione regala spesso la sfera agli avversari.

Il dibattito, in Marocco, è destinato a continuare.