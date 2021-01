E il trasferimento allo Spezia consegna a Saponara un curioso quanto storico record

Come scritto nel primo pomeriggio è praticamente tutto fatto per il passaggio di Riccardo Saponara allo Spezia. Il giocatore lascerà la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto per l’ennesima delle avventure.

A tal proposito Primocanale riporta una statistica molto curiosa, anzi un vero e proprio record che Saponara porterà a casa. L’ex Milan e Empoli sarà infatti il primo giocatore della storia ad aver vestito le maglie di tre squadre della Liguria. Oltre allo Spezia, suo prossimo club, Saponara ha infatti giocato sia nella Genova blucerchiata che in quella rossoblù.