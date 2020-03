E intanto c’è chi ipotizza uno scambio assurdo per Paquetà: ecco a chi dovrebbe rinunciare la Fiorentina

Come già detto, Lucas Paquetà è in uscita dal Milan e i rossoneri stanno cercando in tutti i modi di trovare una soluzione per piazzare il brasiliano senza disperdere però l’investimento da oltre 30 milioni fatto nel gennaio del 2019. Nello scorso di gennaio invece, la Fiorentina si è fatta avanti per prenderlo in prestito ricevendo però un secco “no”, più dal giocatore che dallo stesso club. La pista di mercato potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi, secondo Calciomercato.it però con uno scambio che per la società viola sarebbe decisamente impossibile da accettare: le contropartite di cui si parla sono Milenkovic o Vlahovic. Entrambi farebbero comodo al Milan ma ancor di più alla Fiorentina che a privarsene non ci pensa nemmeno. O quantomeno non certo nell’ambito di uno scambio di questo tipo.