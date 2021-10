E intanto continua il grande momento di Gori: gol e assist nella vittoria del Cosenza – VIDEO

Dopo l’esplosione della vicenda Vlahovic, nell’ambiente Fiorentina si parla tanto di chi potrebbe sostituirlo in attacco. Nel frattempo però c’è un centravanti di proprietà viola che sta facendo molto bene in Serie B e risponde al nome di Gabriele Gori.

Ieri, nella vittoria del Cosenza sulla Ternana, Gori ha segnato il gol del momentaneo 2-0, oltre a servire a Millico l’assist del definitivo 3-1. Trattasi per lui del quarto centro stagionale, solo due in meno di quel Lorenzo Lucca di cui tutti parlano e che la stessa Fiorentina sta monitorando. Nel frattempo, però, Gori sta facendo in modo che la dirigenza viola non si scordi di lui.