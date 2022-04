Pepito Rossi regala un punto d’oro alla SPAL… e non sarà l’ultima volta. “Ritiro? Assolutamente no”

Questo lunedì di Pasquetta è giorno della 35^ giornata di Serie B: oggi scendono in campo tutte le venti squadre della serie cadetta. Ad aprire le danze è stata la sfida salvezza tra SPAL e Crotone, con i padroni di casa impegnati ad allontanarsi dalla zona playout e i calabresi incastrati al penultimo posto. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Schnegg, ma all’86° ci ha pensato Pepito Rossi a evitare la sconfitta. Un gol che vale un punto pesantissimo, che porta i ferraresi a +6 dai playout a sole tre giornate dal termine.

Al termine del match, l’attaccante ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo cercato anche di vincerla, ma si va a casa con un punto, ci sta. Sono contento per l’1-1, è da tempo che volevo fare gol sotto la curva. La tifoseria ci è sempre stata vicina. Per noi è stato un anno molto difficile. Penso che questa SPAL possa lottare per i playoff, ma ormai mancano tre partite. Pensiamo a chiudere bene la stagione e poi lavoriamo per la prossima”. E su un suo eventuale ritiro, risponde secco e deciso: “Assolutamente no”.