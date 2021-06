E intanto per un ex Fiorentina si prospetta un futuro in un importante club europeo

Una nuova avventura all’orizzonte per Gil Dias. L’ex Fiorentina, che con la maglia viola ha avuto un rendimento non indimenticabile, potrebbe infatti passare al Benfica nel corso di questo calciomercato. Come riporta Record, infatti, il Monaco vorrebbe cederlo il prima possibile per cercare di ricavare qualche milione dalla sua vendita.

D’altronde il contratto di Gil Dias scade nel 2022, e trattenerlo significherebbe rischiare di perderlo a zero. Un pericolo che però potrebbe sfumare perché, appunto, sul giocatore c’è il forte interesse del Benfica e in particolare del suo allenatore Jorge Jesus.