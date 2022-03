E intanto Piatek continua a sparare: i numeri del Pistolero

Arrivato alla Fiorentina per fare la riserva di Dusan Vlahovic, Krzysztof Piątek si è trovato in poco tempo ad essere l’attaccante titolare della Viola. Due i motivi: la cessione dell’attaccante serbo alla Juventus e l’arrivo di Arthur Cabral, che necessita ancora di tempo prima di calarsi pienamente negli schemi di Vincenzo Italiano.

Ce ne sarebbe, a volerla dire tutta, anche un terzo. Ovvero che il polacco continua a fare con continuità quello per cui è stato acquistato: fare gol. Che, tradotto nella sua esultanza, significa continuare a sparare.

Dal suo arrivo in riva all’Arno, l’ex attaccante di Genoa, Milan e Hertha Berlino ha segnato sei gol in nove partite. All’impressionante media di un gol ogni 97’, dato che ha giocato 585’. Il polacco non sarà sicuramente al livello di Vlahovic nel gioco di squadra, ma dentro l’area di rigore sa fare il proprio mestiere alla grande.