Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha annunciato i nomi degli ultimi 5 giocatori scelti per far parte della rosa dei 26 che disputeranno il Mondiale. Tra di loro c’è anche un ex Fiorentina, ossia Christian Norgaard.

Uno che a Firenze non ha certo lasciato il segno, mentre attualmente sta facendo molto bene con la maglia del Brentford. Una storia simile a quella di Pedro, anonimo in riva all’Arno e che invece giocherà i Mondiali da protagonista con la Nazionale brasiliana.