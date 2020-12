E intanto una squadra inglese sarebbe pronta a offrire una cifra incredibile per Kouame

Non sta certo brillando Christian Kouame con la maglia della Fiorentina. Per lui finora c’è stato pochissimo spazio, e quando è entrato in campo non è riuscito a lasciare il segno.

Eppure l’ex attaccante del Genoa gode di estimatori in giro per l’Europa, precisamente in Inghilterra. Secondo il portale todofichajes.com, infatti, il Crystal Palace sarebbe pronto a offrire 20 milioni di euro per acquistare il giocatore dalla Fiorentina.

Una destinazione che al giocatore sarebbe senz’altro gradita, visto il poco spazio che trova a Firenze e soprattutto in virtù di uno stipendio che andrebbe a raddoppiare. Vedremo se questa indiscrezione si concretizzerà a gennaio, ma una cosa è certa: se partissero sia Kouame che Cutrone, la Fiorentina dovrebbe lavorare sodo per ricomporre quasi da zero il reparto offensivo.