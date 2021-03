E Kokorin resta ancora fuori

Oltre agli acciaccati di cui abbiamo già parlato (LEGGI QUI), va analizzata anche la situazione di Aleksandr Kokorin. Il russo è arrivato alla Fiorentina nell’ultimo mercato di gennaio, ma il suo apporto alla causa è stato fino ad oggi praticamente nullo. Tre spezzoni di partita contro Inter, Udinese e Roma e due infortuni muscolari che hanno ulteriormente frenato il suo ambientamento in Italia.

Le condizioni del numero 91 non sono ancora buone e tutto lascia pensare che sarà assente anche nella partita di domenica contro il Milan. Alla ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, Kokorin ha lavorato ancora una volta a parte e questo non è certamente un buon segnale per il suo recupero.