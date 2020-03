E’ attesa per domani l’ufficialità sulle date dei prossimi due turni di A proposte dalla Lega, ma pare che sia stata accolta la richiesta della società gigliata di anticipare di qualche ora la sfida con l’Udinese per non dover soggiornare una notte in più in Friuli. Secondo quanto riporta Udineseblog.it, si dovrebbe quindi giocare alle 18 anzichè alle 20,45. La conferma, però, potrà arrivare solamente nella giornata di domani.