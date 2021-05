E la panchina della Fiorentina Femminile? Saltano le prime due opzioni, Cincotta tra addio e permanenza forzata

Così come la squadra maschile, anche la Fiorentina Femminile vedrà dei cambiamenti a livello tecnico in vista della prossima stagione, con l’addio probabile di Antonio Cincotta. Secondo gianlucadimarzio.com infatti, nel domino delle panchine della Serie A in rosa ci sarà anche il club viola, che aveva come due obiettivi primari Piovani del Sassuolo e Spugna dell’Empoli: entrambe le opzioni però sono saltate, con il tecnico neroverde che ha preferito rinnovare e quello empolese che dovrebbe andare alla Roma. L’ipotesi estrema, ma molto difficile, sarebbe quella di una permanenza forzata di Cincotta, con rinnovo annuale.