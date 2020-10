E Martinez Quarta viene esaltato lontano dall’Italia: per i media argentini il suo esordio è “da prima pagina”

Esordio di poche ombre e tante luci quello di Martinez Quarta, ieri, con la maglia della Fiorentina. Entrato al posto di Pezzella, ha peccato un po’ nel gioco area ma si è distinto per gli anticipo e l’impostazione da dietro. Prestazione che non è passata inosservata nel suo Paese, in particolare al portale argentino TyC Sports. Sul sito la partita di Martinez Quarta viene definita addirittura “da prima pagina, che ha lasciato un’ottima immagine al suo debutto nel calcio italiano”.

