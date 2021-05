E ora i play-out sono spauracchio concreto e reale per la Fiorentina di Aquilani. Risultati e classifica Primavera

Cinque sconfitte di fila sono un bottino piuttosto pesante per la Fiorentina Primavera, se pur reduce dalla vittoria in Coppa Italia: ora però c’è da sistemare un campionato dove quota 24 non viene schiodata ormai da oltre un mese. Ad oggi la squadra viola disputerebbe i play-out contro la Lazio, che segue a -5, a pari con il Torino ma con una partita in meno. Granata e Ascoli invece sarebbero le retrocesse dirette. Davanti invece cominciano a staccarsi, con il Bologna che a 25 e che giocando oggi potrebbe creare una frattura tra sé e la Fiorentina, questi i risultati e la classifica:

Torino-Roma 2-3

Spal-Milan 0-1

Ascoli-Cagliari 0-1

Inter-Fiorentina 1-0

Genoa-Empoli

Bologna-Sampdoria

Lazio-Juventus

Atalanta-Sassuolo

Classifica: Inter 43, Roma 42, Sampdoria* 41, Juventus* 38, Atalanta* 37, Spal 36, Milan 35, Empoli* 34, Sassuolo*, Genoa* 32, Cagliari 28, Bologna* 25, Fiorentina 24, Lazio*, Torino 19, Ascoli 5.

*una partita in meno