E ora Italiano a Praga potrebbe puntare su Jovic, ribaltata situazione in attacco. Sorpresa Ranieri?

In vista della finale di Praga, l’allenatore della Fiorentina Italiano, dovrà rimettere a posto qualcosa all’interno della squadra.

In particolare, alcune scelte andranno fatte sui singoli e il tecnico viola ha già delle idee. Quali? Su La Repubblica si legge intanto che la coppia Amrabat-Mandragora ha sempre dato grandi garanzie. Poi c’è Cabral che appare in forte calo e Jovic, al netto dei gol mancati, è riuscito a crearsi enormi occasioni per segnare.

Qualche dubbio c’è anche in difesa, con Ranieri che potrebbe insidiare qualche titolare. Igor e Martinez Quarta non hanno convinto nelle loro ultime uscite.