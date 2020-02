E ora mettere fuori questo Igor diventa difficile

Tra le note liete delle ultime due partite della Fiorentina c’è sicuramente il nome di Igor. Il difensore brasiliano, arrivato dalla Spal negli ultimi giorni di mercato, si è ritrovato titolare contro la Juventus a neanche 48 ore dal suo arrivo a Firenze. La prestazione offerta all’Allianz Arena è stata assolutamente sorprendente: il classe ’98 si è reso protagonista di interventi davvero importanti, riuscendo anche ad annullare Cristiano Ronaldo. Una conferma dal 1′ che si è materializzata anche con l’Atalanta: Caceres è tornato dall’Uruguay soltanto alla vigilia della partita e Iachini non ci ha pensato due volte a confermare Igor. Scelta, anche questa, a cui il campo ha dato esito positivo: decisiva la sua scivolata sul tiro a botta sicura di Pasalic al tramonto della prima frazione. Forte fisicamente, l’ex Spal ha dimostrato di saperci fare anche con i piedi: l’essere mancino lo rende ancora più prezioso per Iachini, in quanto gli altri difensori sono tutti di piede destro. Domenica tornerà Caceres e ci saranno anche Pezzella e Milenkovic, ma lasciare fuori questo Igor non è assolutamente facile. La patata bollente è nelle mani del tecnico della Fiorentina, che dovrà decidere tenendo conto che il brasiliano può giocare anche al posto di Dalbert.