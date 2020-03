E questa volta la Fiorentina si inc…. davvero!

La gestione del campionato e in particolare dell’ultima giornata, è stata fallimentare da parte della Lega Serie A. A farne le spese, è proprio il caso di dirlo, è stata in primo luogo la Fiorentina. Seguendo le disposizioni ricevute, il club viola si è recato regolarmente ad Udine il venerdì, ha trascorso la nottata in Friuli, si è allenata la mattina, salvo poi sapere all’ora di pranzo che non avrebbe giocato contro i bianconeri friulani. Un rinvio che ha mandato su tutte le furie la dirigenza del club gigliato che ora è sul piede di guerra.

“Per quanto riguarda la trasferta rinviata con l’Udinese, non so quando la recupereremo ma di sicuro chiederemo un rimborso”. La frase è stata pronunciata dal direttore generale viola, Joe Barone. Anche perché per uno spostamento del genere non è che un club di Serie A spenda pochissimo anzi: stiamo parlando di una cifra che ammonterebbe a circa 60 mila euro per le spese sostenute.

Una richiesta questa che, come avevamo scritto prima che parlasse il numero due della Fiorentina, speravamo fosse portata avanti dalla società che aveva subito chiaramente un danno sportivo ed economico.