E se Duncan fosse il punto di partenza per il nuovo centrocampo della Fiorentina?

“Una ottima riserva”. Da molti è stato battezzato così Alfred Duncan al suo arrivo. Acquistato nel mercato di gennaio, l’ex Sassuolo era stato subito marchiato con l’essere una seconda linea.

In queste uscite post Covid-19, però, ha dimostrato le sue grandi qualità già fatte vedere nelle giovanili dell’Inter. Sicuramente resterà alla Fiorentina, ma non è detto che sarà relegato a seconda scelta. Infatti, visto quanto fatto vedere, Duncan potrebbe essere un ottimo punto di partenza per il nuovo centrocampo viola.

Duncan si è dimostrato duttile e pronto a dare il massimo con la maglia viola. Vedremo che succederà, ma se in queste cinque giornate Duncan dovesse ben figurare potrebbe veramente diventare un perno fondamentale per il futuro viola.