E se il sogno è De Paul, la realtà potrebbe chiamarsi Torreira

Rodrigo De Paul e Lucas Torreira hanno due cose in comune: giocano a centrocampo e piacciono alla Fiorentina. Hanno sì caratteristiche diverse, ma a modo loro possono integrarsi lo stesso nel reparto mediano viola.

C’è una cosa però che li divide nettamente: il prezzo. Per il primo, l’Udinese chiede qualcosa come 40 milioni. Il secondo invece potrebbe essere preso in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 26-27 milioni di euro circa. Ed è a questo tipo di formula che i dirigenti viola stanno lavorando per dare a Iachini un rinforzo a metà campo prima dell’inizio del campionato. Piano, piano, l’Arsenal potrebbe abbassare la barriera eretta nelle ultime settimane. E segnali positivi si registrano in questo momento.

Il sogno della Fiorentina si chiama De Paul. I due modi per trovare i soldi giusti per l’argentino