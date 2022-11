E se la Fiorentina prendesse davvero Pereyra… l’Udinese vorrebbe sostituirlo con un altro obiettivo viola

La Fiorentina potrebbe essere costretta a fare una scelta sul mercato? Secondo Il Messaggero Veneto sì, in riferimento a Roberto Pereyra e Abdelhamid Sabiri. Secondo il giornale, infatti, l’Udinese sarebbe sempre più interessata al gioiellino della Sampdoria in seguito alle ottime prestazioni al Mondiale.

Il club bianconero, su richiesta di mister Sottil, punterebbe tutto su di lui in caso di partenza di Pereyra, sul quale al momento la squadra più forte è sicuramente la Fiorentina. Insomma, qualora i viola optassero per il fantasista dell’Udinese dovrebbero probabilmente rinunciare a Sabiri, che ne prenderebbe il posto in Friuli.